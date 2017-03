Por un momento creí que estaba en un país con una justicia equitativa. Qué cabeza tengo. – Editorial de Juan Luis Cano

La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Rafael Hernando por mofarse de las víctimas del franquismo al declarar en el Congreso que “eso de andar todo el día arriba y abajo con los muertos es el entretenimiento de algunos”, en cambio no ve delito en los tuits que la joven murciana Cassandra escribió haciendo bromas de mal gusto sobre Carrero Blanco ¿O no? Ah, no. Perdón, me he equivocado, es al revés. Por un momento creí que estaba en un país con una justicia equitativa y libre de manipulaciones políticas. Qué cabeza tengo.

Creo recordar que el propio Rafael Hernando, también dijo en un programa de la TV propiedad de la Iglesia, que las víctimas del franquismo solamente se acuerdan de sus familiares cuando hay subvenciones, pero tampoco la Fiscalía pareció ver delito en aquella ocasión por lo que se ve, porque no le pareció lo suficientemente humillante para quienes aún no saben en qué cuneta se pudren los huesos de sus familiares. No sucedió lo mismo en los cuatro casos anteriores al cruel, ultrajante, terrible, peligroso y gravísimo twitt de la joven murciana, porque se me había olvidado comentar, qué cabeza la mía de nuevo, que Cassandra tiene en contra que el Supremo ratificó cuatro sentencias anteriores a otros tantoS peligrosos activistas twitteros por comentarios sobre el mismo almirante, ejemplo de luchador por la democracia y la libertad.

La Fiscalía, que vela por nuestro amparo, o no, cree también oportuno solicitar al juez que además de los dos años y medio de prisión, la terrible twittera murciana tenga que estar sometida durante tres años más a libertad vigilada una vez que abandone la cárcel. Menos mal, podemos estar tranquilos, sabiendo que hay alguien que se preocupa por asegurar la paz social y por mantener el honor de los ciudadanos ejemplares. Congratulémonos hermanos, qué país iba a ser este, plagadas sus calles de subversivos twitteros derrochando bilis de 140 en 140 caracteres. La bilis, señores míos, se derrocha donde hay que derrocharla, en el Congreso o el 13 TV, como mandan los cánones. Menos mal que tenemos a la Fiscalía, repito, porque si no esto sería un sin dios.