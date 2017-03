Kim Jong Un y Trump, una mezcla muy peligrosa – Editorial de Juan Luis Cano.

De todas las noticias que se han producido durante el fin de semana, sin duda la mas preocupante es el comentario de Donald Trump, vía twitter dedicado a Corea del Norte. “Se están portando muy mal. Han estado jugando con EEUU durante mucho tiempo” dijo y además recriminó a China por hacer poco para pararlo. Solo deseo que siga siendo una preocupación en el futuro, porque eso significará que no ha llegado ha pasado de ser una amenaza fanfarrona.

Kim Jong Un es un insensato con demasiado dinero y prepotencia para cometer insensateces a quien le ha surgido enfrente un papanatas con excesivo poder y capital, dispuesto a llevar a cabo un buen número de peligrosas y alarmantes sandeces. Quiero creer que, al menos uno de ellos, el americano, está rodeado de asesores y que entre todos ellos, ideologías aparte, alguno habrá con un poquito de sentido común, porque si no, no creo que se marche de la Casa Blanca, sin haber llevado a cabo su guerra, como todos sus predecesores. EEUU es un país belicoso por naturaleza; desde su fundación en 1776 ha estado en guerra durante 222 años, es decir casi todo el tiempo de su existencia, tan solo el período anterior a la Segunda Guerra Mundial, durante la Gran Depresión, consiguió no estar inmiscuido en algún conflicto y ese tiempo de paz sólo le duró cinco años. El miedo, en este caso, nos viene al pensar en que la necedad del presidente actual le pueda hacer cometer la torpeza de enfrentarse a un país armado hasta los dientes y dirigido por un individuo sin ninguna estima por la vida de los demás. Según algunos expertos el régimen de Pyongyang puede llegar a tener en 2020, 45 bombas atómicas y su ritmo de desarrollo de armas en la actualidad está siendo cada vez más acelerado.

Corren tiempos inseguros, donde las vehemencias demagógicas han tomado un lugar preponderante en la política mundial y en los arsenales hay demasiadas ojivas nucleares preparadas para destruirnos. Una guerra contra Corea del Norte no se iba a librar sobre el terreno, de nada iban a servir los marines, los del “señor, sí señor”, que resisten carros y carretas, al menos en las películas, porque Kim Jong Un no adiestra guerrilleros, ni los soldados norcoreanos se ciñen cinturones de explosivos para hacerse explotar en mercados llenos de gente, no, Kim Jong Un me da que es de los que le importa tres pepinos mandar a la mitad este mundo a la mierda a base de explosiones nucleares y el del otro lado se encargaría de acabar con el otro medio, solamente con tal de demostrar que los americanos son más que nadie: Más fuertes, más valientes, más ricos, más chulos, más altos, más guapos, que gastan pelazo, son más gordos y tienen más bombas.

El Secretario de Estado de EEUU Rex Tillerson, corroboró las amenazas de su jefe a Corea del Norte, añadiendo por su cuenta, para calmar al mundo, que “la paciencia se ha terminado” y que “todas las opciones están abiertas”. Muy tranquilizador, como ven. Ayer Tillerson estuvo en China, vamos a ver si fue a hablar o a escuchar. Yo solo pido que si el mundo va a desaparecer, que antes le dé tiempo al Atleti de ganar la Champions.