650 millones de euros arrojados al vertedero del recelo – Editorial de Juan Luis.

Nos echamos las manos a la cabeza cuando escuchamos en los informativos de las radios, de las televisiones o leímos en la prensa, las declaraciones del recién estrenado presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el muro que quiere levantar en la frontera con Méjico y le tildamos de xenófobo y facilitador de odios, que lo es, pero no hace falta otear un horizonte tan lejano para avergonzarse.

Europa ha aumentado la cifra a 650 millones de euros en gasto destinado a levantar vallas que apuntalen nuestro aislamiento. 650 millones de euros tirados al cubo de la torpeza, porque estoy seguro de que no hay muro que desmotive a la desesperación ni valla que detenga al miedo. Si en vez de gastar en concertinas, bloques de hormigón, alambres de espinos, y cámaras de vigilancia para vigilar fantasmas, hubiésemos empleado ese capital en buscar un acomodo a los que huyen del horror estoy absolutamente seguro de que habríamos obtenido más bien que mal, habríamos salido ganando y no tendríamos esas hordas de desesperados, que de un modo u otro, dejándose la piel a jirones o la carne a pedazos, van a conseguir, antes o después, cruzar hasta lo que ellos consideran territorio seguro, porque el miedo salta más, el miedo corre más, el miedo traspasa paredes intraspasables. Y a nosotros tanto pavor nos dan que nos arruinamos por no gastarnos el dinero en beneficio de quienes alzan sus manos buscando socorro.

Consentimos, por ejemplo, pagar dinerales a un personaje como Erdogan, más cercano a un tirano que a un demócrata, con tal de que se trague a los indeseados. Hacemos caso omiso a sus vilezas, a sus iniquidades siempre y cuando nos libre de todo mal que puedan acarrearnos los que alcanzan nuestro territorio. Y mientras se acumulan en tropel los desplazados a la espera del hueco que les de vía libre a la salvación, nosotros gastamos y gastamos sin tino para no verlos. Letonia, Hungría, Bielorrusia, Bulgaria, Turquía, se suman desaforadamente a la lista de miedosos, levantando sus muros, sus vallas, sus barreras aisladoras, que no nos servirán, a la largo para nada, en vez de emplear esos caudales en dar paso y reubicar a los que han llegado hasta las lindes de nuestro desasosiego. 650 millones de euros, arrojados, pienso, al vertedero del recelo.