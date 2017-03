El fútbol es lo único que les hace olvidar que nadie les quiere. – Editorial de Juan Luis Cano

El fútbol, cuando se convierte en vertedero de bajas pasiones, en refugio de ultras que se dan por supuestos sin que se haga demasiado por expulsarles del universo de los clubes, cuando se transforma en una fábrica de enfados, enfrentamientos y disgustos, pierde el sentido de su primera intención, que no era otra que la de dar rienda suelta a los más puros dogmas deportivos: El sano ejercicio, la noble competitividad, el esfuerzo, la colaboración con los compañeros… Y, tristemente, creo que el negocio en que se ha convertido por encima de esos valores, ha dado al traste con lo más bello de ese deporte. Pero hete aquí, que, la grandeza le vuelve y el encargado de restiturla es un niño. No se trata de una mega estrella multimillonaria, mimada, caprichosa, no es un fichaje rutilante, ni una remontada histórica, no un campeonato ganado ni una copa más que exhibir en una vitrina, el protagonista de esta historia no ocupará ninguna portada de ningún periódico deportivo. La dignidad y la grandeza se la ha devuelto un niño sí, un niño más pobre que la ausencia, desheredado de la fortuna, un niño de El Chad, una criatura que está contenta, porque ha conseguido huir de los criminales de BoKo Haram. Se llama Hassan, y posaba ayer sonriente con su camiseta de Diego Costa en una foto que subía a Twitter un cooperante español en aquella zona, que contaba su breve historia en unos cuantos caracteres. Realmente, la desgracia no necesita de demasiada retórica para ser comprendida, pero la verdad es que la ilusión tampoco. Decía el hilo de @Xavieraldekoa, que es el nombre del cooperante del que hablo:

Y aquí os dejo al bueno de Hassan en el campo de refugiados de Lago Chad. Más feliz que una perdiz con su camiseta de Diego Costa.

Porque hay un chaval refugiado de Boko Haram en Chad que lleva la camiseta del Atleti “porque luchan”. Ya me diréis si eso no es de Champions

¿Y por qué el Atlético? ¿Por qué llevas su camiseta? Le digo

“Porque luchan”, ha dicho.

Flipa.

Le he preguntado por su jugador favorito y no le salía. Se ha puesto nervioso. Como dudaba, más burlas. “Torro”, ha dicho al fin. Torres, claro.

Le he preguntado y, rodeado de mil niños, decía orgulloso que él era del Atlético. Ni Barça ni ManU. Los demás se descojonaban.

En el campo de refugiados, he conocido a Hassan. 11 años, regordete y, con la camiseta del Atlético de Madrid. El único.

Ayer me puse en contacto con Xavier Aldekoa, me contó que los voluntarios de Unicef les organizan partidos de fútbol a estos chavales, que lo han perdido todo, que han escapado de milagro de las garras del grupo yihadista BoKo Haram y que jugar al fútbol es lo único que pueden hacer, me contó que subsisten con el aire y lo puesto en un campo de refugiados que no tiene ni electricidad. Una equipación para Hassan sería estupendo me dijo, un par de balones, maravilloso, mensajes de algunos jugadores, entrañable, pero que sea para todos, para todos estos chavales, porque el fútbol es lo único que les hace olvidar que nadie les quiere.

Yo no sé cómo, pero voy a hacérselo llegar.