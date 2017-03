Si eso ya lo sabe todo el mundo – Editorial de Juan Luis Cano

Según publicó el País ayer, el juez Velasco ha encontrado un montón de papeles que dejarían al descubierto la evidencia de la financiación ilegal del PP de Madrid en la época de Esperanza Aguirre, que fue quien destapó la Gürtell ¿cuántas veces hemos oído la frase de “si eso lo sabía todo el mundo”, cada vez que sale a la luz un asunto turbio de estas características? En la época de Esperanza Aguirre, que destapó la Gürtell, se creó una Fundación de nombre Fundescam, como todo el mundo sabía, que parece ser, que era la institución indicada para convertir el oro en obras o en adjudicaciones variadas y esto, parece ser, “que también lo sabía todo el mundo”, pero como sucedía en la época en la que atábamos los perros con longanizas, pues se hacía la vista gorda, porque había tanto, tanto, que daba lo mismo que se metiesen las manos en la caja para financiar campañas, chalets, viajes, áticos, mítines o lo que fuera.

Anda que como les de ahora a los jueces por mirar en todas las fundaciones que se crearon en los pueblos y ciudades de España en las que estuvieran detrás, como patronos o presidentes o directivos, alcaldes, concejales, o personas cercanas al PP, a lo mejor nos íbamos a reír un rato, o mejor dicho, a llorar. Todos menos Esperanza Aguirre, por supuesto, que yo ya empiezo a cuestionar que destapara la Gürtell, porque ¿si no se enteraba de nada, cómo es posible que se enterara de que la Gürtell existía? A ver si al final no va a ser verdad.

¿Hasta cuando van a salir impunes los políticos corruptos, sus amparadores y sus benefactores? Ya ni siquiera hablo de salir indemnes judicialmente, porque cada vez los afectados maniobran más descaradamente para que eso no ocurra, que como esto siga así, van a terminar investigando la corrupción los participantes de un talent show de tele que se llame “Jueces Kids”, me refiero a que la propia gente les pase factura ¿Hasta cuándo vamos a dejar que Esperanza Aguirre, de la que nadie se cree que destapara la Gürtell, siga dándonos doctrina, consejos, siga criticando, acusando, tomándonos el pelo y cobrando además de los dineros de todos? ¿Hasta cuando, sean del color que sean los que se han dado la vida padre y enriqueciéndose a costa de nuestros dineros, van a seguir ocupando cargos, escaños, puestos en consejos de administración, en instituciones públicas y no públicas, en puestos de representación…?

Lo malo de esto es que nunca va a mejor. Si ahora los corruptos salen indemnes, cuando vuelva a haber abundancia, puede que el latrocinio llegue ya a ser de ciencia ficción.

Y no, señores de la antigua Covergençia, ustedes tampoco, no se parapeten en lo de la independencia para esconder sus asquerosas maniobras orquestales en la oscuridad para el saqueo, que cuela lo mismo que lo de que la Gürtell la destapó Esperanza Aguirre.