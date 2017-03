¿Hasta dónde habría sido capaz de llegar la humanidad? – Editorial de Juan Luis Cano

El hombre ha sido capaz de grandes cosas. El hombre ha sido capaz de pensar, de reflexionar, de analizar su identidad y de dotarse de códigos éticos y morales que han posibilitado una convivencia más o menos cívica, aún con esos lapsus guerreros que siguen flagelándonos. El hombre ha sido capaz de desarrollar sociedades complejas hasta límites que no hace demasiado tiempo habrían sido una simple quimera. A pesar de los errores, los dilemas, las dudas, los problemas, los fallos sistémicos que, por el mero hecho de ser imperfectos, nos llevan a auto infligirnos daño, el hombre ha sabido dotarse de mecanismos de convivencia para superar injusticias y realidades que con el paso del tiempo se han interpretado como despiadadas y, al menos en las sociedades más ricas y avanzadas, taras aparte, el hombre ha progresado muy satisfactoriamente.

El hombre creó el lenguaje y con él concibió la literatura y con la literatura el pensamiento quedó plasmado y la sabiduría se pudo repartir y crecer y multiplicarse. El hombre desde su más tierna prehistoria distinguió los colores y reflejó lo que veía y luego interpretó de mil formas esas visiones y surgió la pintura y con ella una forma de belleza que le ennobleció aún más. Y supo combinar los sonidos y fabricar instrumentos y sublimó su ingenio dando a su alma la música. El hombre, que tan poco se quiere, queriéndose tanto. El hombre que ha sido capaz de amar hasta el dolor y de crear felicidad sin límite con sólo proponérselo. El hombre que frente a lo peor de sus instintos, cuando saca a relucir su corazón, es capaz de llorar de pena, de arriesgar su vida por un semejante, de ayudar sin esperar a cambio nada más que la satisfacción de que su entrega haya servido para algo, el hombre, que puede llegar a procurar estados de inmensa felicidad, de derrochar ternura, de respetar al prójimo, de sentir el dolor ajeno como si fuera el suyo propio…

El mundo no ha parado de avanzar, de mejorar, porque el hombre no ha cesado de cavilar para ser mejor, para vivir mejor, no ha dejado de discurrir para dotarse de instrumentos válidos que hicieran la vida cada vez más benévola, larga y generosa. El hombre es capaz de lo peor, sí, pero también de hacer grandes cosas. Imaginaos por un momento que a todo lo anterior hubiésemos sumado y tenido en cuenta a la mujer ¿Hasta dónde habría sido capaz de llegar la humanidad?