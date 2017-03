El mundo se está rearmando – Editorial De Juan Luis Cano

El mundo se está rearmando. Cada vez se producen más armas y los países amplían sus arsenales, lo que no sabemos es con qué fines. Quiero pensar que la mayoría lo hacen como fórmula de garantizar su seguridad y no como estrategia para pasar al ataque. Lo que sé es que cada fusil, cada bala, cada misil, cada bomba que aguarda en la armería lleva en su alma de muerte el nombre escrito de sus víctimas y que si se libera su ira sembrarán donde caigan regueros de dolor. El mundo se rearma porque los que tienen más saben que pueden verse asaltados por lo que nada tienen. El mundo se rearma, porque hay demasiado loco fanatizado y demasiado fanático empoderado. El mundo se rearma porque tiembla de miedo y cree que enseñando su vigor destructor puede apocar a sus potenciales enemigos. Se fabrican más armas porque hay más demanda y quienes más compran son los chulos, los altaneros, los gallitos y ese es el peligro. El mundo está en manos de Trumps, de Kim yon unes, de Putins, de príncipes árabes saudíes, de comunistas capitalistas de ojos rasgados empeñados en ser los más fuertes … Y además pululan por el mundo, como alimañas criminales, islamistas alucinados y extremistas, profesionales del odio dispuestos a lo que sea con tal de mantener preponderancias geográficas y políticas y lo que no sabemos es hasta qué punto la inconsciencia les maneja.

Un conflictivo Oriente Medio, una China empeñada en llevarse mal con todos sus vecinos, una India cada vez más poblada, cada vez más potente, una Rusia a bofetadas con Crimea y con Ucrania, una Corea del Norte retadora y desafiante, un Estados Unidos en manos de un cateto buscando las cosquillas a China mientras se morrea con su amigo ruso… No sé si estos escenarios invitan al sosiego. El hombre no sabe vivir en paz, porque necesita dar rienda suelta a su arrogancia y enfrente siempre, siempre se encuentra con alguien, al menos, tan soberbio como él. Así que ante un mundo que se rearma vienen siendo más necesarios aún los creadores de cordura. Démosles más espacio, por favor.