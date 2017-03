La importancia de la conciencia ecológica – Editorial de Juan Luis Cano.

Los españoles somos cortoplacistas, por eso nuestros políticos lo son también, porque toman nota de todo y saben cómo ganarse el apoyo de la gente. Todo lo que no venga a subsanar nuestro problema inmediato y acuciante pasa para nosotros a un segundo plano y no lo estoy criticando, por supuesto, porque hay que verse en la piel de las personas urgidas, cuya preocupación inmediata, del día siguiente, de la hora siguiente, del minuto próximo, no es otra que la de encontrar algo para comer, un trabajo para poder seguir viviendo con un mínimo de dignidad o un techo bajo el que cobijarse uno mismo y a su familia. Realmente, las personas que se encuentran en esas tristes y lamentables circunstancias, los largoplacismos, las inversiones a futuro, son cuestiones carentes de aliciente, porque su inmediata penuria colapsa cualquier otro objetivo en la vida ¿Pero y los demás, los que más o menos, con sus más y sus menos tenemos resuelto ese inmediato e importantísimo presente?

Esta reflexión la hago a raíz de la publicación del último ecobarómetro que nos sitúa a los españoles en una posición muy lamentable en cuanto a nuestro afán por la conservación y el medio ambiente, porque sitúa nuestro baremo en la parte baja de la tabla, cuando mide nuestra cultura ecológica. Además, resalta que no estamos demasiado concienciados para asumir costes destinados a mantener nuestro medioambiente y nuestro entorno natural. Pues siento decirnos a nosotros mismos, que estamos equivocados, porque ya no se trata de nuestro futuro, se trata de nuestro presente. Si no nos damos cuenta de que la conciencia ecológica es tan importante en nuestro día a día como lo es nuestra percepción del espíritu democrático, por ejemplo, estamos descuidándonos a nosotros mismos. Nos preocupamos por dar a nuestros hijos un buen código ético y moral, pero no nos preocupamos por lo que hacemos para que ese código ético y moral lo puedan llevar a la práctica en un entorno natural al menos como el que nosotros hemos disfrutado mejor dicho, por incluir dentro de ese código ético y moral la conciencia medioambiental. No nos parece tan importante reciclar las basuras, tener hábitos sostenibles o colaborar con quienes luchan por ser justos con la naturaleza, pero en cambio nos echamos las manos a la cabeza cuando alguien transgrede lo que consideramos los límites de nuestras creencias o cuando alguien nos insulta mientras conducimos, por ejemplo, porque estas cosas nos parecen intolerables.

Nos indignamos más por un penalti que por un monte quemado, nos sienta peor el twitt de un capullo que el que se viertan al mar 200 kilos de plástico cada segundo, nos alarma muchísimo más que alguien sea juzgado y condenado por robar dinero que por robar futuro, porque quien delinque contra el medioambiente delinque contra el futuro de todos y atenta contra nuestro propio bienestar y nuestra propia existencia. En fin, tenemos que ser conscientes de que cuando abrimos el grifo y sale agua es un milagro maravilloso, pero que está llegando el momento en que el agua además de venir del grifo nos va a inundar la vida y el problema medioambiental dejará de ser solamente una preocupación para pasar a ser la única preocupación. No nos podemos permitir los españoles seguir suspendiendo la asignatura del respeto y la conciencia con nuestro medioambiente, así que, por favor, a aplicarse, hermanos.