Que cada cual haga con su cuerpo lo que le de la gana – Editorial de Juan Luis Cano.

Es muy humano, cuando uno mete la pata, hacer más fuerza para que se hunda aún más en la inmundicia. Esto les sucede a muchos y no hace más que evidenciar el desacierto. Esto mismo parece que le ha pasado a la asociación Hazte Oír, que son los señores y señoras del famoso autobús transfóbico, que además de haber trasgredido los límites de la ética, no contentos con ello, amenazan con sacar más autobuses a la calle y algunos de los miembros de la citada asociación se han plantado en la puerta del Ayuntamiento de Madrid con pancartas en las que pedían Libertad de Expresión, porque entienden que el haber retirado de las calles su autobús es más una acción digna de una dictadura que de una democracia. No seré yo quien clame contra la libertad de expresión siendo periodista y trabajando en un medio de comunicación o aunque no fuese así, nada estaría más lejos de mi idea de justicia y libertad, pero ignoran estos señores y señoras que la libertad de expresión también ha de tener sus límites y estos se sitúan en el respeto a los demás. No vale todo en virtud de la libertad de expresión. Yo no puedo salir a la calle con una pancarta que agreda a nadie ni incitando al odio contra nadie ni faltando el respeto a nadie solo porque piense o actúa diferente a mí. Resulta además paradójico que cuando su mensaje transpira intolerancia, no más que porque es lo que quieren transmitir, echen mano de la democracia para justificar una actitud, la suya, cercana a ideologías mucho más intransigentes.

Hay en este país demasiada gente preocupada por los demás y no para bien. Cuando uno se preocupa por la situación en la que se encuentran los otros, pero la intención es sana y positiva, ese desvelo se traduce en algo bello, porque es deseo de ayudar, de mitigar, de solventar las necesidades de quienes pudieran necesitarlo, pero cuando ese desasosiego es producido por la intransigencia y el fanatismo, se convierte en algo perverso, infame y maligno. Y digo yo: ¿Qué más les dará a estos señores o a otros en otros casos que uno haga con su vida y su cuerpo lo que le de la gana si ello no afecta a su vida? ¿Qué me importa a mí que mi vecino se vista de “colorao”, pongamos por caso? ¿O que un señor de Zaragoza crea que el mundo se creó en 6 días si con ello no me hace mal? ¿Qué derecho tendría yo a intentar evitar que mi amigo Joselín se sienta atraído por las chicas chinas? A mí qué más me da ¿En qué afecta a mi vida? En nada ¿Qué es la democracia para los señores y señoras de Hazte Oír? La democracia para estos señores y señoras es dar la libertad a todo el mundo de poder pensar como ellos. El problema verdadero es que existe demasiada gente creyéndose en posesión de la ética absoluta y con derecho de atizar a quien no lo crea así. Señores y señoras de Hazte Oír, espero estar hablando suficientemente alto como para hacerme oír por ustedes: Dejen a la gente vivir y dedíquense a disfrutar de su rancia pureza.