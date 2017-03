Cada vez que oigo la palabra “emprendedor” se me rizan los sesos. – Editorial de Juan Luis Cano

Una cosa que a nuestros políticos y me imagino que a los políticos del resto de países del mundo igual, se les da de maravilla es apuntarse tantos cuando alguien con el que comparten nacionalidad triunfa. El deporte es la muestra más evidente. Puede ser que desde el ministerio de Educación, Cultura y Deporte de nuestro país el caso que se haga al patinaje artístico sea aproximadamente ninguno, pero nuestros insignes mandatarios bien que sacan el pecho ante el talento y los esfuerzos personales e individuales de Javier Fernández o si cambiamos de deporte y nos vamos hasta las canchas de bádminton nos encontramos con el mismo ejemplo en el caso de Carolina Marín.

Podríamos continuar casi eternamente yendo y viniendo de una disciplina a otra, pasando por la cultura, ninguneada, azotada, burlada, hasta la saciedad o por el mundo de la empresa y ahí es donde quería llegar o mejor dicho por donde quería haber empezado, porque todo este preámbulo no ha sido más que la pista de despegue para comentar las declaraciones de ayer del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, que anda que no será por ministerio, que se pavoneó ante el ministro de Tecnología y Comunicación de Colombia ensalzando la vocación emprendedora de los españoles. Debe de ser verdad que tenemos un carácter la mar de emprendedor, pero no sé si a ustedes les pasa como a mí, que cada vez que oigo la palabra “emprendedor” se me rizan los sesos.

Emprendedor llaman ahora a quien, desesperado, tras vueltas y más vueltas buscando una salida no le ha quedado más remedio que buscarse la vida por su cuenta. Emprendedor llaman ahora a quien se la juega solo, porque nadie desde las instituciones le ayuda y emprende la aventura de intentar abrir algún negocio aquí o fuera de nuestras fronteras y en el caso de que sea así, lo máximo que obtiene de la Marca España es que le pongan un sello. Emprendedor es el autónomo que cuando ya no tiene esperanza y se ve expulsado del mercado de trabajo se empeña hasta los dientes para intentar sacar adelante alguna idea. Emprendedores, esos a los que tanto loan los gerifaltes patrios, son los jóvenes que, desmoralizados, becarios veteranos por haber ido empalmando beca tras beca, toman la decisión de intentar montar por su cuenta algún proyecto, mientras desde la administración se lo ponen más difícil que fácil, porque los trámites que se tienen que llevar a cabo en este país para sacar una idea adelante pueden llegar a exasperarte.

Los emprendedores, esos a los que hacía referencia el ministro Nadal, el de Energía, Turismo y Agenda Digital, que por ministerio no será, esos que empiezan una aventura con el respaldo y el aliento institucional, son cuatro. Que los hay, pero son cuatro. Los demás, esos emprendedores que le gustarían al ministro y a los de su entorno que fueran reales, contantes y sonantes, realmente, en verdad, no son más que autónomos que se subieron al trapecio aún a sabiendas de que los encargados de poner la red no lo habían hecho. Sí, cada vez que oigo a alguien pronunciar la palabra “emprendedor” se me rizan los sesos, no sé a ustedes.