Me encantaría poder ver la televisión publica sin sonrojarme – Editorial de Juan Luis Cano

Cuando hablamos de medios de comunicación, de cadenas de TV, radios, periódicos… hablamos de poder. Hoy en día en el que la gente se informa a golpe de titular y los mensajes se transmiten directos y sencillos porque nos devora la impaciencia y necesitamos que no nos entretenga nadie demasiado no vaya a ser que nos quite tiempo para gastar en no tener tiempo, es mucho más fácil difundir un ideario para influir en los juicios y toma de decisiones de la gente. Una de las primeras cosas que el PP de Rajoy hizo en cuanto tomó las riendas del poder en su primera legislatura como presidente fue requisar TVE para los intereses de su partido, se cargó de un plumazo el gran trabajo que se había hecho en los años anteriores en los que se había conseguido una TVE realmente de calidad y mucho más ecuánime informativamente de lo que se recordaba en tiempos y destrozó los contenidos en favor de su interés propagandístico.

Colocó a sus capitanes a dirigir con mano férrea. Una de laérrea a las tropas informativas, arrinconó a los incómodos y bajó las cuotas de pantalla a punto del ridículo. Muchos profesionales de las distintas redacciones del ente lo han venido denunciando y no siempre han encontrado eco en los demás medios. Los políticos saben muy bien que la lluvia fina cala y por eso tiene claro que manejar los medios de comunicación y dejar caer consignas, retorcer la información para que caiga del lado que interesa, sectorizar las noticias para dar mayor relevancia a unas en detrimento de otras, es sinónimo de abono ideológico seguro. Dense una vuelta por los canales de la TDT, hagan el ejercicio de repasar el dial de su radio, quédense un ratito mirando las portadas de los periódicos en un quiosco y sopesen cuál es el mensaje que transmiten. El 90% de ellos van en la misma dirección.

Muchas veces he escuchado decir que los canales de la TDT no los ve nadie. No es cierto. Siempre hay audiencia. Siempre, sea cual sea el canal y por poca que sea, suma y sumita a sumita, el resultado sale a cuenta. Ahora Albert Rivera quiere reformar la ley que rige RTVE y que se vuelva a la anterior legislación. Ojalá lo consiga, porque les recuerdo a todos ustedes que las radios y las televisiones públicas las pagamos entre todos y en todos deberían pensar. Me imagino que en las comunidades autónomas sucede algo similar con sus medios de comunicación públicos y no deberíamos consentirlo. Eso sí es ir a las elecciones dopado. Eso sí es jugar con ventaja. Tener a tu disposición durante cuatro años los medios de comunicación públicos y utilizarlos a modo de difusor de doctrina debería estar prohibido y perseguido. No hablo ya de los tejemanejes económicos que se han hecho e ignoro si se siguen haciendo en estos medios y que en muchos casos han sido bochornosos por descarados. A mí, personalmente, me encantaría poder ver la televisión publica sin sonrojarme, no sé si será un sentimiento compartido por ustedes.