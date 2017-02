La impunidad judicial, el origen de todo. – Editorial de Juan Luis Cano

Viejas historias que cobran actualidad cuando los juzgados las reclaman. Dirigentes que cambian de despacho pero a quienes las cuentas pendientes se les vienen encima como al presidente de Murcia, imputado, sospechoso, que ni dimite ni le dimiten quienes pudieran hacerlo, contraviniendo las leyes de la promesa y la honestidad política. Maridos de infantas condenados que a lo mejor eluden la prisión preventiva con el pago de una fianza, antiguos ministros de industria que se fueron a Punta Cana y no pagaron lo que dicen que pagaron porque no eran tontos cuando la realidad parece especialmente interesada en demostrar que sí, peticiones de presunción de inocencia, ausencia de renuncias y ofrecimiento de perfiles para la foto. En fin, lo de siempre con algunos nombres diferentes, pero danzando en la misma pista de baile al son de la misma cantinela.

Y esto a mí me lleva a reflexionar sobre lo que les lleva a todos estos sinvergüenzas a estar sometidos a este vaivén judicial y concluyo que no es más que la auténtica causa dramática que les impulsaba a actuar como lo hacían: La impunidad. Durante demasiado tiempo en este país comandado por los mismos, decidiendo los derroteros patrios desde los mismo lugares, con los mismos nombres en los membretes, las mismas ínfulas, los mismos intereses, que pasaban por encima de derechos, por encima de la equidad social, pasaban el rodillo de la preeminencia, de la supremacía de clase por encima de la gente normal, de los paganinis, de los que de verdad sustentan el cotarro, a sabiendas de que hicieran lo que hicieran no les iba a pasar nada. Emails obscenos por descarados, viajes indecentes por regalados, comisiones inmorales por deshonestas, dedazos descarados que señalaban ganadores de concursos adulterados, obras innecesarias y engordadas hasta la obesidad mórbida, en fin, lo consabido, amparado siempre por el verdadero problema de este país: La impunidad.

Por eso son tan importantes las sentencias, por eso cobran relevancia los juicios a personalidades presuntamente intocables, por eso la actitud actual de los políticos, los jueces y los fiscales frente a los casos de corrupción es tan importante hoy en día, porque cada gesto, cada decisión, cada postura ante los hechos juzgados o por juzgar se transforman en mensajes que se lanzan a esos a los que citábamos anteriormente, a la gente normal, a los paganinis, a los que de verdad sustentan el cotarro. Ha de llegar un día en el que se la cargue no solo el que la hizo, sino también el que le sostuvo mientras la hacía y el que le apoyó mientras le descubrieron.

La inocencia para el que la trabaje.