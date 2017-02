Un partido de fútbol juvenil no es un campo de batalla – Editorial de Juan Luis Cano

Fútbol juvenil. Niños al fin y al cabo. Padres de esos niños y seguidores del equipo donde juegan esos niños. Un grupo formado por estos conjuntos de personas deberían ser los mimbres con los que se tejiera un cesto lleno de cordialidad deportiva, buen ambiente y sana competición. Pero no, cada vez es más usual encontrarnos en la prensa noticias que relatan batallas campales entre aficionados, agresiones a jóvenes árbitros, insultos racistas, peleas a puñetazos y patadas entre jugadores de uno y otro equipo y todo durante la celebración de lo que se suponía tendría que ser un encuentro presidido por el espíritu del deporte y el compañerismo. He dicho bien “CELEBRACIÓN”, que según la RAE significa Acción de celebrar y en su segunda acepción, Aplauso o aclamación. Pues no se puede ni aplaudir ni aclamar, solamente censurar.

Esta vez ha tenido lugar en Castellón, en un partido que enfrentaba a dos equipos de juveniles. Niños al fin y al cabo. Al Spotiu de Castellón y al Club Rafalafena. Los pases en profundidad, los remates de cabeza, los regates en corto, las subidas por la banda, los fueras de juego, cedieron el terreno a los insultos racistas al árbitro, por ser colombiano, a las amenazas por parte de uno de los niños, a la brutal agresión por parte de ese mismo niño a otro del equipo contrario, ayudado por un compañero y lo que es más grave aún, por un grupo de aficionados y lo que es más grave aún, por el delegado de campo, que además arrebató la llave del vestuario al pobre árbitro para que no se pudiera poner a salvo de los ataques de la panda de locos rabiosos y lo que aún es mucho más grave es que cuento uno y cuento mil, porque situaciones como estas se producen todos los fines de semana en demasiados campos de fútbol entre demasiados niños, entre demasiados padres, entre demasiados aficionados y entre demasiados delegados de campo.

Triste y vergonzoso.

Lo que debería ser una escuela de salud física y mental, un campo de entrenamiento para fomentar espíritus cabales, una cita para celebrar, es decir para aplaudir y aclamar los esfuerzos y los éxitos, un laboratorio en el que se forjasen caracteres robustos, aprendiendo a asimilar tanto las derrotas como las victorias, se convierten muy a menudo en campos de batalla, ordinarias ferias donde se exhiben los instintos más rastreros, concursos de acoso y derribo, aulas al aire libre donde se imparte la enseñanza de la insensatez, la grosería, la brutalidad y el vandalismo. Y son niños quienes juegan y son padres quienes gritan, y son simples aficionados los que jalean, cuando no quienes participan en las batallas de la vergüenza.

La Federación debería tomarse el asunto más en serio, porque el comportamiento de quienes rodean a nuestros chicos y chicas ha de ser modélico y las sanciones tendrían que ser ejemplarizantes en estos casos. Creo que sería la única manera en que se podrían eliminar estas conductas, contrarias de principio a fin, a lo que el deporte pretende ser. El chico agredido acabó en el hospital y a mí me hubiera gustado muchísimo estar presente en las casas de los agresores para escuchar como narraban lo sucedido a mamá, si es que mamá no estaba en el campo o en la barra del bar donde después, seguramente, acabaron celebrando el final de la contienda.