Correa, Crespo y El Bigotes en prisión – Editorial de Juan Luis Cano

Correa, Crespo y El Bigotes han ingresado en prisión. Yo no sé si les pasa a los demás, pero a mí me produce un estado pequeño de satisfacción ver a quienes nos han estado tomando el pelo y aprovechándose de nosotros y nuestros caudales durante tanto tiempo, entrar en prisión. Sé que suena a venganza y la venganza es un sentimiento un poco rastrero. Lo sé y entono el mea culpa, pero por buscar una salida airosa a mi infame sentir añadiré que trances como éste nos deben hacer mirar a nuestro país con un poco más de benevolencia, aunque no bajemos la guardia y debamos estar atentos para elevar nuestras voces, al menos cuando creamos que los caminos se tuercen, que es lo que hacemos cuando lo criticamos.

El que los corruptos, los mangantes, los chulos que se han estado lucrando bajo el paraguas de la impunidad que reinaba en España, de lujo en lujo, trasladando el producto de su indecencia de paraíso fiscal en paraíso fiscal, estén siendo juzgados y en muchos casos mandados a la cárcel, nos tiene que reconciliar un poco con nuestro país. En otros lugares, pertenecientes también a este supuesto lado del mundo, el de los civilizados, el de los que rigen los destinos planetarios y pesan en el devenir del mundo, todos estos granujas seguirían campando a sus anchas, riéndose del sistema e inflando sus cuentas con billetes manchados de indignidad. Al menos aquí, últimamente, podemos estar un poquito orgullosos al comprobar que, por lo menos algo de labor de desinfección judicial, política y social está habiendo. La razón por la que los mecanismos han comenzado a funcionar y se han engrasado para ponerse en marcha contra la sinvergonzonería puede que haya sido cruel, porque, sin duda el detonante fue la crisis terrible que tanto dolor ha sembrado y tanto dolor cosecha. Eso es verdad, pero sea por lo que sea, creo que la intolerancia para con quien abusa del contribuyente, se ha quedado instalada ya en la conciencia de este país, al menos en líneas generales. No sé por cuánto tiempo, pero seguro que por un período largo. Otra cosa es que continúen existiendo sinvergüenzas sueltos, haciendo de las suyas, a los que no se echa el guante por los motivos que sean, por su habilidad en el delinquir o por fallos en la detección y captura y que asuman vivir con el riesgo de caminar por territorios minados por la ley, porque hemos de ser conscientes de que la total pulcritud en la condición humana es una utopía. Esa evidencia se descuenta del cómputo total, naturalmente.

Así que hoy levanto la taza, que no la copa, siendo las horas que son, por este vapuleado sistema nuestro, que de vez en cuando nos está dando alguna que otra alegría, como lo es la de ver a los ladrones entrar a la que debería haber sido su residencia habitual desde hace mucho tiempo: la cárcel. Y me temo que en los próximos meses los desfiles de la pasarela Cibeles van a ser nada comparados con los que va a haber en los pasillos de entrada de las prisiones españolas.