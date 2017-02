Los imbéciles ahora tienen fácil hacerse notar – El Editorial de Juan Luis Cano

Hay un youtuber que se llama Reset, al que un juzgado de Barcelona ha llamado a declarar por haber sido imputado por denigrar a un pobre indigente al que dio galletas untadas con pasta de dientes para hacer una gracia. Imbéciles ha habido y habrá siempre, lo que pasa es que lo tenían más difícil para hacerse notar. La red ha cambiado la manera en que nos comunicamos y además de haber supuesto un avance descomunal en las relaciones globales y haberse convertido en el mayor contenedor de sabiduría puesto al alcance de todo el mundo, también ofrece un escaparate para idiotas, para odiadores, para mentecatos, para inconscientes, para malvados, para ignorantes y para manipuladores sin escrúpulos.

Seguramente que este tal Reset, que es un chavalín, sea un pobre infeliz que va por mal camino, sin más. De hecho pidió disculpas cuando le llovieron las críticas tras la publicación de su detestable broma vejatoria. Es preocupante, pero más lo es, si cabe, el que insensatos como éste tengan en su cuenta de Youtube más de un millón de fieles seguidores, que disfrutan, difunden y se alimentan de sus estupideces. Repito que personajes simples y lamentables los ha habido siempre desde el Australophitecus Afarensis, pero lo tenían más difícil para hacerse notar. El CIS debería estudiar el fenómeno para medir el grado de salubridad social y servírselos luego escrutados a los encargados de dirigir y gestionar nuestro presente y nuestro futuro, para que supieran por donde cojeamos y pudieran tomar medidas correctoras.

Y no es humor. Lo de estos personajes, que se asoman a las pantallas de nuestros dispositivos y ordenadores, no es humor. Humor hay bueno y malo, simple y complejo, infantil o dirigido a personas más maduras o para quienes gozan de una mayor formación, hay humor que parodia y humor que imita, hay un humor gestual y un humor basado en los juegos de palabras, hay quien nos hace reír jugando con el absurdo y quien nos provoca la carcajada o la simple sonrisa, poniéndonos cara a cara con nuestras propias realidades. Unos nos gustan y otros no.

Algunos nos provocan la hilaridad y otros nos parecen sosos, pero quienes, honestamente, intentan que nuestras vidas sean más llevaderas tratando de aliñarlas con un poco de gracejo y alegría, merecen el respeto y el agradecimiento de todos. Los otros no, los que aprovechándose de la viabilidad que les otorga internet dan rienda suelta a sus bobas ocurrencias, esos no forman parte de la familia del humor y a los que les siguen, por muy jovencitos que sean, les digo, que ya desde los primeros pasos en la vida es muy importante saber reírse y mucho más maravilloso hacerlo sin que haya alguien que tenga que sufrir a cambio de esa risa.