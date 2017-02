¿Qué estarán buscando los espías extranjeros en España? – Editorial de Juan Luis Cano

Nos acabamos de enterar de que el Gobierno ha detectado un alarmante aumento de actividad de servicios de inteligencia extranjeros en nuestro país. Nos espían más. A mí esto me llama muchísimo la atención ¿Qué querrán? ¿Qué estarán buscando? ¿Qué les llamará la atención de España?

Los espías extranjeros pueden buscar aquí Manuales ocultos en los que se expliquen los pasos que tiene que dar un político corrupto para seguir en activo a pesar de que pesen sobre él las sombras de mil dudas, porque a lo mejor algún mandatario de esos países esté interesado en seguir esos pasos. O buscarán quizás los archivos donde se encuentre la fórmula del brebaje que aquí, presumen ellos, que las autoridades puedan diluir en el agua de los embalses antes de que ésta pase a las cañerías para así conseguir el efecto del olvido ciudadano, es decir, porque puede ser que también pretendan conseguir sus jefes, en sus países respectivos, ese efecto por el que aquí parece no importarnos que los golfos que nos mienten y nos roban continúen en la vida pública en muchos casos.

Por no ser tan negativo, quizás vienen porque sospechen que lo de que a la ciencia se la ningunea y se le corta la financiación es falso, al comprobar que los resultados del trabajo de nuestros científicos siguen siendo extraordinarios. O sea que quizá deban de andar mosqueados, pensando que se sigue metiendo dinero para investigación por lo bajinis, para que los demás piensen que los españoles somos más listos que el copón y que lo de los recortes a la investigación, realmente no es cierto. Echándole imaginación y buscando encontrar motivos por los que intentar comprender por qué nos espían más, me da por pensar que también puede ser porque en un mundo en el que las creencias religiosas retroceden en la misma medida en la que avanzan las explicaciones científicas, aquí se siguen produciendo mártires para subir a los altares con una fluidez incomprensible, especialmente por la zona de Cataluña.

También puede ser que a los espías extranjeros les llame la atención que haya tantas tertulias en los medios de comunicación o que el IVA de la cultura sea del 21% y el del porno del 4% o que a los ciudadanos nos aticen un IBI de cagarnos, pero que la Iglesia no suelte ni un chavo por el mismo motivo o vete tu a saber si lo que quieren es saber por qué somos capaces de entrar en cólera cuando creemos que han expulsado injustamente a un jugador del equipo del que somos aficionados, pero en cambio no protestamos cuando suspenden de un plumazo la justicia universal o cuando echan a la calle a miles de profesores o cuando se recorta tanto en sanidad que un poco más y despiden a los enfermos de los hospitales o cuando se gasta y se gasta y se vuelve a gastar en proyectos absurdos por los que se pagan cantidades desorbitadas injustificables con dinero público o cuando se encargaban los proyectos a Calatrava , que llegó un momento en el que en la Comunidad valenciana solo le faltaba hacer también las chapuzas y las reformas de los edificios de la Generalitat o cuando se duermen en el escaño sus señorías o no van a los plenos o cuando los vemos sentados en el banquillo de los acusados o cuando en vez de apostar por la sostenibilidad y la energía limpia en un muendo que se calienta a un ritmo infernal, aquí se carga un impuesto al sol…

En fin, la verdad es que poco a poco sí voy comprendiendo el por qué los servicios de inteligencia extranjeros nos espían más. Tenemos tanto que enseñar al mundo…. También es verdad que somos muy majos y tenemos unas layas cojonudas, aunque con el aumento del nivel del mar, en diez años vamos a ser más de piscina.