La Comunidad de Madrid pierde el Libro Mayor de Contabilidad – Editorial de Juan Luis

Imagínense que les llama el ministerio de Hacienda porque quiere comprobar que sus facturas y cuentas están en orden y en vez de acudir con todo lo solicitado le dicen al inspector que los han perdido. Imagínenselo por un momento y denle un poquito de rienda suelta a su fantasía para figurarse cuál sería la consecuencia. Imagínense ahora que es usted contable de una empresa y su jefe le pide que le enseñe las cuentas y le dice usted que no sabe de qué le está hablando. Denle un poquito de rienda suelta su fantasía para figurarse cuál sería la consecuencia. Pues es lo mismo que ha hecho la Comunidad de Madrid cuando se le ha reclamado que presente las cuentas de una ciudad de la Justicia fantasma en la que el gobierno autonómico, que ahora preside Cristina Cifuentes y que llevó a cabo el despropósito bajo el mandato de la ex lideresa que destapó la Gürtel, Esperanza Aguirre, cuando se le ha solicitado que acredite cómo, por qué y a quién se pagaron el cerro de millones que se pagaron para no llevar a cabo un mega proyecto de los que tanto gustaban en la era en la que atábamos los perros de los nuevos ricos, con longanizas pochas. Dicen en la Comunidad de Madrid que es que han perdido el Libro Mayor de Contabilidad.

Es exactamente lo mismo que todos ustedes deben hacer cuando alguien de la administración les solicite información acerca de sus ingresos y de sus gastos, decirles que no encuentran el libro Mayor de Contabilidad a ver cómo reacciona la administración y cuáles son las consecuencias ¿Por qué a ellos no les pasa nada y a nosotros se nos cae el pelo? ¿es un comentario demagógico? ¿Es demagógica la verdad? Exactamente igual de demagógico es entonces mi comentario. Consultada Esperanza Aguirre, que no se nos olvide, destapó la Gürtel, por el caso, dice que no sabe nada. Y ahora pregunto yo nuevamente: ¿Sabe algo de algo esta señora? No se enteró de la cantidad de corruptos que tenían trabajando a su alrededor y para su partido, y eso que ella era la jefa, no se enteró de la cantidad de chorizos que la rodeaban, y eso que ella era la jefa, con lo que huelen los chorizos y lo que repiten, porque vale que a la primera no te enteres, pero ¿Después? Curiosamente, parece que algunos, muchos, da igual, de los contratos que se firmaron para construir esa macro ciudad de la Justicia de Madrid se hizo con empresas vinculadas a la trama Gürtel, precisamente y ahí es ya cuando uno empieza a mosquearse.

Bueno, mosqueados ya estábamos, pero ahora se hace evidente. Yo no sé ustedes, pero yo me siento insultado como madrileño, pero es que si no lo fuera, madrileño digo, también me sentiría engañado, estafado y vilipendiado, porque los dineros de todos se reparten y los gallegos, los catalanes, los manchegos, los extremeños, los andaluces y así sucesivamente nos pertenecen a todos, porque todos salen de la misma saca, la saca que algunos nos dedicamos a llenar mientras otros se dedican a vaciar a la chita callando, con nocturnidad y alevosía.