La máquina expendedora de excusas y justificaciones para políticos – Editorial de Juan Luis Cano

De un tiempo a esta parte habría sido un buen negocio, ahora que está tan de moda ser emprendedor, que es lo mismo que ser uno que se busca la vida por su cuenta, porque no hay curro, haber invertido en crear una empresa expendedora de excusas y justificaciones para políticos. Estábamos ya bastante acostumbrados a los consabidos: “Esto es una persecución política” cuando a algún corrupto le imputaban o también a escuchar aquello de “pongo la mano en el fuego”, para luego retirarla en cuanto se intuía la primera llamita y abandonar al pillado a su suerte. Mención aparte merece aquella huida hacia adelante del ex honorable Pujol cuando se preguntaba “qué coño era la UDEF” o cuando, sí los de los ERES de Andalucía, no se preocupen que también hablo de ellos, decían que de todo lo que había sucedido allí nadie se había enterado, argumento esgrimido hasta la saciedad también por la ex lideresa Esperanza Aguirre, cuando les van destapando porquería a todas sus manos derechas e incluso a alguna de sus izquierdas, porque aunque le pese a la señora Aguirre también tiene mano izquierda.

A lo que voy, que si no me desvío, es a que a falta de alguien que venda buenas excusas, los catalanes de la antigua Convergençia están esgrimiendo ahora que parece que les han “pillao con el carrito del gelat” lo de que la detención de sus 18 cargos por un presunto delito de pago de comisiones, el famoso 3%, vamos, viene porque en el gobierno español quieren arremeter contra el acelerón independentista y más ahora cuando se va a celebrar el juicio por la consulta del 9N y esgrimen que todo obedece a una estrategia política. Yo no lo sé, pero aunque así fuera ahora me pregunto yo ¿Y? ¿Ellos que están detrás del proceso de independencia no utilizan la estrategia política para sacar sus réditos? Excusa baladí, me temo.

Por otra parte, pienso que la justicia tiene sus tiempos, que por otro lado suelen ser bastante lentos y que cuando toca, toca y parece ser que ha tocado ahora sacar a la luz toda esa mierda que deja peor que mal a los que se autoproclaman portadores únicos de los valores democráticos o al menos de el 3% de ellos. No señores de la antigua Convergençia, independentismos o no aparte, que en ese ámbito no quiero entrar hoy, el haber trincado, está mal, muy mal, y es tan obsceno en un lado como en otro y al que le trincan, le suceda cuando le suceda, ha de pagar por ello, sin arrojar despreciables excusas para intentar tapar el mal olor.