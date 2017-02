¡Qué fácil es utilizar las apariencias para encubrir las ausencias! -Editorial de Juan Luis Cano

¡Qué fácil es utilizar las apariencias para encubrir las ausencias! Llamar “De Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad” a un ministerio en un país donde la Sanidad ha sido diana de recortes, Los Servicios Sociales prácticamente eliminados y la Igualdad entre hombres y mujeres avanza hacia atrás por utilizar un circunloquio de los que tanto gustan a nuestros políticos. La ministra al frente de ese ministerio tan eufemístico es Dolors Montserrat y tiene la difícil tarea de intentar defender la denominación de su ministerio cuando no hay ni un solo argumento al que agarrarse para justificar tal título. Lo último ha sido durante la sesión de control al gobierno en el Parlamento en el que tuvo que justificar cómo era posible que desde un ministerio que se tiene que preocupar porque la sociedad avance en materia de igualdad, o al menos así lo hace suponer el nombre, se hayan retirado fondos y ayudas para este fin y lo que te rondaré morena.

De momento los recortes llevados a cabo por el ejecutivo en materia de igualdad han dejado sin subvenciones a las universidades para realizar posgrados y actividades sobre igualdad y a las pequeñas y medianas empresas les han suspendido los fondos para que pudiesen llevar a cabo planes de igualdad y pudieran luchar a favor de la superación de la brecha salarial. Dinero en las arcas del estado hay poco, de eso no hay duda. Hay que recortar, eso nos lo tenemos que comer sin patatas, porque no hay ni para guarnición, ya que los que deciden cómo va este mundo nos aprietan y no podemos salirnos del carril en el que nos hemos metido. Vale, aceptado, pero sí hay algo que depende solamente de los gestores patrios, que es la determinación de las prioridades. Yo me pregunto ¿por qué siempre se recorta de lo más necesario para la equidad social? ¿Por qué en lo que se precisa para que haya un justo reparto de servicios comunes? ¿Por qué no se prioriza el gasto focalizando los ahorros en aquello más superfluo o en lo que más agranda la brecha abierta entre el pueblo llano y las élites? A no ser que quienes gestionan nuestros bienes y nuestros males consideren que la Igualdad entre hombres y mujeres no es una prioridad, claro.

La ministra al ser interpelada en el Congreso por esos recortes concretos respondió, rebuscando excusas válidas sin encontrarlas, que “la igualdad es una prioridad del gobierno” y ahí lo dejó. Y a lo mejor es verdad, a lo mejor están pensando en que los españoles vayamos todos de uniforme, como en los coles de monjas, para que no haya diferencias entre unas y otros o a lo mejor la igualdad la buscan quitando la diferenciación entre los baños de chicos y chicas y todos vayamos a hacer pis, indistintamente, a unos o a otros o a lo mejor la igualdad la buscan obligando a todas las peluquerías a ser unisex… que puede ser, que por algo se empieza, lo que pasa es que a estas alturas no deberíamos estar empezando nada, sino conviviendo en igualdad real y, desde luego, como no se consigue, es quitando subvenciones que irían destinadas al fomento de la lucha contra esa gran injusticia que significa la discriminación por razón de género. Otra opción es llamar de otra manera al ministerio, que también puede ser.