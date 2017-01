¡Qué fácil es tener ideas fáciles! Que se lo digan a los de FMI -Editorial de Juan Luis

¡Qué fácil es tener ideas fáciles! ¡Qué tontería es que se te ocurran tontás! Que se lo digan, si no a los del FMI, que por no pensar un poco más y ser un poquito más originales en sus recomendaciones, se les ha ocurrido decir que lo que tiene que hacer España es subir el IVA, porque vendría fenomenal recaudar más por esa vía. La primera parte de la sentencia es cierta: “Vendría fenomenal recaudar más”, lo que ya no me parece apropiado es la segunda parte, lo de “por esa vía”. Por esa vía, que es por la que ustedes, señores, presididos por la señora Lagarde, han llegado hasta aquí es por la que pueden darse la vuelta y emprender el camino de regreso a sus despachos enmoquetados, porque recomendaciones de esas, facilonas, crueles, más que ideas son ventoleras que les dan y las sueltan sin pudor aún a sabiendas que no acarrean más que sufrimiento.

Argumentan que el IVA en España está muy por debajo del de otros países europeos. Cierto, pero se les olvida añadir que los sueldos también. Se les olvida añadir que los índices de desempleo también, que la precariedad de sectores como el de la cultura también, que la ciencia ha pasado a ser una entelequia por los recortes, que la sanidad está bajo mínimos, que en educación solamente falta que despidan también a los alumnos… Y podríamos seguir sacando a relucir comparaciones con otros países europeos, pero nos parece innecesario.

También recomiendan tras una gran e ingeniosa reflexión que no estaría de más insistir en el copago de medicamentos, porque también lo ven una forma buena de recaudar. Y seguramente lo será, pero ¿Por qué no se les ocurren a estos señores presididos por la señora Lagarde, mirar un poquito más hacia arriba, hacia los que más tienen y cuentan con mecanismos que les otorgan más facilidades para evitar cotizar o al menos, ver sus obligaciones para con el fisco atenuadas? ¿No se les ha ocurrido recomendar que desaparezcan los paraísos fiscales que funcionan incluso en países como Gran Bretaña o EEUU y donde los grandes capitales ocultan a los fiscos de sus respectivos países miles de millones? ¿No se les ha ocurrido mirar hacia arriba donde existe la abundancia, en vez de mirar hacia abajo, donde están ese 61% de mayores de 65 años que no puede llegar a fin de mes? ¿O en los pensionistas, 1 de cada 3, que tiene que ayudar a sus hijos con su pensión? ¿O a ese 12% de españolitos que a pesar de tener empleo son pobres? ¿O a ese casi 29% de nuestra población que está en riesgo de pobreza y de exclusión social?

En fin, creo que ya basta. Los datos se le echan a uno encima y pueden terminar por asfixiarte, pero espero que sirvan para que estos señores presididos por la señora Lagarde, se den cuenta de que, de vez en cuando, no es malo cambiar la dirección de la mirada y dirigirla hacia arriba, que es de donde aún se puede sacar, porque desde luego de los de abajo, ya más, es inhumano.