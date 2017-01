La percepción de que hay mucho golfo está en plena efervescencia -Editorial de Juan Luis Cano

Transparencia Internacional hace públicas las vergüenzas que sufrimos en privado cuando publica su informe sobre la percepción de la corrupción en nuestro país. Estamos mal. No, estamos peor, porque no solamente no ha mejorado el puesto que ocupamos en el ranking europeo, es que en comparación con nuestros vecinos en el viejo continente, hemos empeorado. Bueno para ser justos, no es que hayamos empeorado, sino que países que estaban tan mal como nosotros o peor, sí han mejorado y nosotros nos hemos quedado igual. Ahora bien, yo me pregunto ¿Esto es bueno o es malo? Porque que la percepción de los ciudadanos con respecto a la corrupción sea alta si la hay no es objetivamente malo, o al menos así lo entiendo yo, así que peor sería que no tuviéramos esa percepción aún cuando el país tuviera unos índices de corrupción altos, que los tiene.

Me explico, posiblemente los españoles no creamos que hay más corrupción ahora, sino que como estamos viendo todos los días en los medios informaciones sobre los corruptos que han sido pillados y están siendo juzgados, la percepción de que hay mucho golfo está en plena efervescencia. La sensación que tiene la calle es que a pesar de los tan cacareados propósitos de luchar contra la corrupción, de hacer más transparente la actividad pública y política y de enmendar los errores que se pudieran haber cometido en el pasado cuando en España todo valía, fueron nada más que mensajes electoralistas sin ninguna intencionalidad detrás. Los españoles seguimos pensando que la justicia está politizada y que la impunidad, a pesar de que muchos de los corruptos están pasando por los banquillos, sigue siendo una realidad. Es muy triste, la verdad.

Una de las cosas con las que deberíamos ser mucho más intransigentes los propios ciudadanos es con la falta de transparencia en todo lo que envuelve al capital, porque la facilidad con la que parece ser que se desvía, se oculta y se evade dinero en este país no creo que haya cambiado. Transparencia Internacional además hace hincapié en los siguientes conceptos: acabar con los indultos por corrupción política, reducir el número de aforados (España es el país europeo con mayor número de ellos), acabar con el clientelismo político, despolitizar los órganos constitucionales y dotar de menos poder a los partidos políticos en beneficio de la sociedad civil o la regulación de ‘lobbies’. Pues hale, menos luchas internas y más luchas externas, que el enemigo ya sabemos cual es.