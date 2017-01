20 estrellas de la música pintados en sus vinilos

Daniel Edlen es un artista de Arizona que muestra su amor por la música rindiendo homenaje a los iconos de la música inmortalizándolos a través de la pintura usando como lienzo los vinilos más representativos de su carrera. En esta galería, por ejemplo, podemos ver a David Bowie en The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars o a Amy Winehouse retratada sobre su mítico Back to Black. También incluye a los Beatles en la banda sonora de A Hard Day’s Night o Kurt Cobain presidiendo su famoso Nevermind.