Muere Rick Parfitt, guitarrista de Status Quo

Este año 2016 está siendo especialmente difícil para el mundo de la música. No hay mes en el que no tengamos que decir adiós a alguna gloria de la historia musical de nuestras vidas. Cuando en un día como hoy parece que no hay cabida para la tristeza, la realidad nos devuelve un nuevo mazazo musical.

El cantante y guitarrista del grupo Status Quo, Rick Parfitt, fallecía hace unas horas en un hospital de Marbella. A los 68 años, había sufrido un infarto el pasado mes de junio (y ya iban tres), y había viajado a nuestro país para recuperarse del cuádruple by-pass al que se había sometido.

Según un comunicado conjunto de su familia y su representante, Rick ha muerto a causa de una severa infección que lo obligó a hospitalizarse el jueves por la noche y que derivó de complicaciones en una lesión en el hombro.