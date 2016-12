El mejor homenaje a Dire Straits llega a Madrid

‘The Very Best of dIRE sTRAITS’ de bROTHERS iN bAND – Teatro Circo Price, Ronda de Atocha, Madrid, España 18 de Mar de 2017

La gira europea del mejor espectáculo internacional homenaje a Dire Straits llega a Madrid con bROTHERS iN bAND presentando un show que repasara lo mejor de la discografía de Dire Straits con una puesta en escena única y nueve músicos en el escenario. Madrid será una de las paradas obligadas dentro de una gira que atravesará España, Francia, Alemania y Luxemburgo. La cita será el 18 de marzo en el Teatro Price.

bROTHERS iN bAND está formado por nueve músicos que interpretan los grandes éxitos de la banda inglesa entre los años 1978 y 1991, alcanzando un nivel de recreación tan alto que el propio Guy Fletcher, el teclista del grupo, llegó a confundir con el grupo original en un concierto en Granada: “Pensé que se trataba de una grabación nuestra”. Las entradas ya están a la venta aquí.