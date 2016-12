Localización Concierto de The Head And The Heart en Madrid - Joy Eslava, Madrid, España 5 de Feb de 2017

Tras agotar todas las entradas en apenas 10 días en su primer concierto en Madrid en el mes de septiembre, The Head And The Heart anuncia nuevos conciertos en nuestro país para febrero de 2017, dentro de su gira mundial ‘Signs Of Light Tour’. Con esta nueva gira el grupo presentará en todo el mundo su aclamado tercer álbum, que entró directamente al Nº2 de ventas en Estados Unidos. Este nuevo trabajo ha sido ampliamente respaldado por la crítica, gracias a canciones tan luminosas como ‘All We Ever Knew’.

La banda de Seattle tocará el domingo 5 en Madrid en la sala Joy Eslava y las entradas para ya están a la venta.