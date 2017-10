Texas 25 (con entrevista a Sharleen Spiteri)

La de Sharleen Spiteri es una de esas voces especiales, una de nuestras imprescindibles. Una gran mujer a la que hemos tenido la suerte de conocer de cerca, descubriendo su espontaneidad. La escocesa es una persona muy directa, y que desprende una tremenda seguridad en sí misma. La verdad, nos cautivó.

Escucha aquí el programa que emitimos anoche:

Sharleen nos ha acompañado en este nuevo especial de radio para celebrar con todos vosotros en M80 los 25 años de Texas, y para desgranar los secretos de su nuevo disco que estrenamos anoche en la radio. Texas 25 sale hoy a la venta. Contiene nuevas versiones de los éxitos de la banda escocesa y cuatro temas nuevos.

Sonido soul y un giro en la carrera de Texas, que nos lleva de vuelta a las raíces del grupo y de Sharleen. En la entrevista nos ha hablado de la música que escuchaba en casa con sus padres:

Si has escuchado los discos de Texas, sabes que han estado muy influenciados por la música soul, ha estado ahí en nuestras carreras y en nuestras raíces. He hablado muchas veces de la música con la que crecí, porque mi madre escuchaba mucho soul, blues y jazz. Crecí escuchando a gente como Mahalia Jackson, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye, Al Green, y todo este tipo de artistas.. y a mi padre le gustaba más el rock. Bandas como los Rolling Stones, The Byrds, Gene Clark, Gram Parsons, Emmylou Harris, así que me marcó esta música también, y además en mi juventud escuché mucho a bandas como Echo & The Bunnymen, Dexys Midnight Runners, Blondie, The Pretenders… así que mi despertar musical fue muy completo.

Este es el videoclip de uno de los cuatro temas nuevos que trae Texas 25. De Start a Family nos contó Sharleen:

Es un tema muy estremecedor, especialmente en estos momentos, con los problemas que hay en el mundo y con lo que sucedió en Francia. Puedes empezar una familia o puedes empezar una guerra. Esta canción trata de las elecciones que hacemos, pero no hay que tomarsela literalmente, porque una letra es algo muy personal para quien la escucha… pero la intención cuando la escribimos, era hablar de los caminos que se eligen en la vida.

Mixtape #SeleccionM80Texas

1.Start A Family

2. Black Eyed Boy

3. Say What You Want

4. Supafly Boy

5. Halo

6. Inner Smile

7. The Conversation

8. Say Goodbye

9. When We Are Together

10. Are You Ready

11. I Don’t Want A Lover

12. Summer Son