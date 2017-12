Ringo Starr cumple 75 años en plena forma

Ringo Starr fue el último en llegar a Los Beatles pero para muchos fans es el miembro del grupo más querido, porque no es fácil destacar entre las personalidades arrolladoras de sus tres compañeros. Ha cumplido 75 años y ahí sigue, en activo.

Repasamos su carrera musical mientras suena…



THE BEATLES – Yellow submarine

THE BEATLES – With a little help from my friends

THE BEATLES – Don’t pass me by

THE BEATLES – What goes on

RINGO STARR – Photograph

RINGO STARR – Postcards from paradise