Nace Ringo Starr, batería de Los Beatles

Ringo Starr nació el 7 de julio de 1940 en Liverpool, Inglaterra. Es músico, cantante y actor británico, mundialmente conocido por ser el batería del mítco grupo de los Beatles. Fue el vocalista de varios temas del grupo, como “Yellow Submarine”, “Act Naturally” y “With a Little help from my friends”.

En 1953 contrajo tuberculosis y fue internado en un sanatorio, donde permaneció dos años.

En 1957, co-fundó su primera banda, el grupo Clayton Skiffle Eddie. Cuando los beattles se formaron en 1960 , Starr era miembro del grupo Rory storm and the Hurricanes.

En agosto de 1962 se uniría finalmente a Los Beatles, en sustitución de Pete Best. Después de su separación en 1970 , lanzó varios temas y álbumes de éxito.

Se casó con la actriz Barbara Bach en 1981 y apareció en varias películas.