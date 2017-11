Lenny Kravitz – Sex

Lenny Kravitz ha recurrido al cóctel de la polémica para su nuevo videoclip. Introduce curas y monjas, agítalo con una pizca de escenas con desnudos y mucho rock and roll y ¡todo listo! El director de videoclip Dikayl Rimmasch ha comentado que:: “No se me ocurría nada más surrealista. Me hacía reír. Lenny fue a por ello. El rodaje fue caótico. Al día siguiente tenía resaca, me fui a la playa, me tiré en la arena y pensé: ‘¿Qué he hecho?'”

Sex es el tercer single, tras The Chamber y New York City, de su décimo álbum de estudio, Strut.