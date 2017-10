Frank Sinatra siempre volvía a España

Frank Sinatra visitó durante 14 años España. Primero, persiguiendo a Ava Gardner, y después, por rodajes. Ahora, un libro, ‘Sinatra. Nunca volveré a ese maldito país’ revela las aventuras de ‘la voz’ en nuestro país.

Pasamos las páginas mientras suena su voz en:

F.S. – Witchcraft

F.S. – New York, New York

F.S. – Night and day

F.S. – I’ve got you under my skin

F.S. – Baubles, bangles and beads

F.S. – (Love is) the tender trap