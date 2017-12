Hasta siempre, Joe Cocker

Nos deja Joe Cocker a los 70 años

Joe Cocker visitó la radio en varias ocasiones. Le entrevistamos, le escuchamos y vimos cantar de cerca… y esos audios olvidados, de gran valor ahora que nos ha dejado, los desempolvamos y emitimos por la radio en este especial, que ya puedes volver a escuchar.

El domingo le dijimos ‘hasta siempre’ como se merece, con un especial repasando los grandes hitos de su carrera. La voz rota y desgarrada de Joe se apagó el día de la Lotería, el 22 de diciembre de 2014, por un cáncer de pulmón que no pudo superar. Amarga suerte la de este artista irrepetible, que se ha marchado antes de tiempo.

Mixtape #SeleccionM80JoeCocker

Hitchcock Railway (Directo Madrid, 1992)

I’ll Cry Instead

Marjorine

With a Little Help From My Friends (Directo Woodstock, 1969)

High Time We Went

Delta Lady

Cry Me a River & Feelin Allright (Directo Madrid, 1992)

I Can Stand a Little Rain

You Can Leave Your Hat On

Up Were We Belong

Many Rivers to Cross (Directo Madrid, 1992)

Unchain My Heart

N’Oubliez Jamais

Could You Be Loved

Night Calls

You Are So Beautiful

ENLACES | Joe Cocker en directo desde Huesca