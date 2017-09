Bruce Springsteen edita el single “Born to Run”

El 20 de septiembre de 1975, se edita el sencillo que avanza el tercer álbum de estudio de Springsteen, “Born To Run”. Sus dos oportunidades anteriores, “Greetings From Asbury Park, N.J.” y “The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle” habían merecido buenas críticas, pero la respuesta del público no había sido la esperada. Sería “Born To Run” el que le lanzaría al estrellato definitivo.

Para la ocasión, Bruce contó con un presupuesto holgado para una producción que, ahora si, colmaba sus expectativas. El resultado fue un disco hecho a su medida, un álbum que contiene la esencia de este músico que regaló, en uno de los cortes, un himno a la juventud americana: “Born to run”.

La historia de adolescentes que viven a tope, al extremo. Una historia de rebeldes, perdedores, luchadores, de jóvenes desencantados y sin rumbo en la América de las oportunidades. Y aunque fue compuesta en los 70, el mensaje de Born to run es extrapolable a cualquier época y lugar y se ha convertido en un auténtico icono musical para los más jóvenes.

El productor del disco, Jon Landau aseguró que “Born to run es un himno a la grandiosidad de la juventud. Bruce Springsteen dejó en él sus definiciones adolescentes de amor y libertad.”