U2 presenta su disco All that you can’t leave behind en una azotea emulando a The Beatles

Los temas escogidos fueron Beautiful day y Elevation. El evento fue emitido días más tarde, el 6 de octubre, en el show musical Top of the Pops de la televisión británica. Y a finales de ese mismo mes, el disco salió a la venta. Ésta no era la primera vez que la banda de Bono se subía por los tejados para cantar. En 1987, pararon el tráfico en Los Ángeles al grabar sobre el tejado de otro hotel el vídeo de la canción Where the streets have no name, incluida en el álbum The Joshua Tree (1987).