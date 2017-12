U2, nº 1 de superventas con How to dismantle an atomic bomb

El álbum de 2004 de los irlandeses volvía a confirmarles como la banda de mayor repercusión del mundo y España no era una excepción a la hora de refrendarlo.

How to dismantle an atomic bomb debutaba directamente al nº 1 de la lista de ventas, superando al recopilatorio de todo un Alejandro Sanz y la pequeña Maria Isabel, ubicua por entonces con su Antes muerta que sencilla.

Pocos meses después U2 iniciaría una nueva y maratoniana gira mundial llamada Vertigo tour que llegaría a España (Barcelona, San Sebastián y Madrid) en agosto de 2005.