La tienda se abrió en una popular calle londinense, en Baker Street, y en ella se vendían prendas acordes con la moda hippie que empezaba a verse por las calles de la capital británica.

Casi un año después, en septiembre de 1968, y a pesar del tirón que tenía el cuarteto, la tienda cerró y puso todas sus prendas a precio de saldo. Según Paul McCartney no cerraron la boutique porque no diese beneficios, sino por que se habían percatado de que ése no era un negocio para ellos.