‘That’s the way (I like it)’, nº 1 de Billboard

Más tarde llegarían otros como Please don’t go. Aunque en los años 70 la música de baile estaba en cierto modo copada por el singular estilo de Bee Gees, Harry Wayne “KC” Casey y Richard Finch, o lo que es lo mismo KC & The Sunshine Band también fueron responsables de algunos de los temas más populares de la música disco de aquellos años.



Entre sus éxitos más recordados destacan títulos como Shake shake shake (Shake your booty), I’m your boogie man, Keep it comin’ love y Boogie shoes, incluido en la banda sonora de Fiebre del sábado noche.