Texas lanza ‘Careful what you wish for’

Careful what you wish for, lo nuevo de Sharleen Spiteri y los suyos vio la luz un día como hoy de 2003. Doce nuevos temas entre los que se encontraban canciones como Carousel dub, Big sleep, Telephone x, I see it through o Place in my world que mostraban una banda que sigue evolucionando buscando nuevas formas de ver y entender la música.



En esta ocasión, los de Glasgow echaban la vista hacia la New wave neoyorquina. “Posee mucha energía y es muy divertido, además, nos da una sonido que hace que no podamos ser comparados con ninguna otra banda de Reino Unido en estos momentos”, comentaba la líder de la banda, Sharleen Spiteri, a la publicación Musicweek.