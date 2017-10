Stevie Wonder graba Thank you for loving me all the way, su primer single

De hecho, él fue quien decidió ponerle el apellido artístico de Wonder. Entonces se hacía llamar Little Stevie Wonder, que fue como quedó bautizado.

En poco tiempo pasó a convertirse en todo un icono de la música americana de los años 70. Fichó por el sello Motown y llegaron Innervisions (1972) y Journey through the secret life of plants (1979), dos de sus grandes álbumes de entonces. En los 80 destacó por el tema Ebony and ivory, un dueto junto a Paul McCartney, y por poner voz y letra a la banda sonora de la película La mujer de rojo, que le valió un Oscar de la Academia gracias a la canción I just called to say I love you.