Se estrena la versión cinematográfica de ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’

En dicho filme, dirigido por Michael Schultz, se interpretaron todos los temas que The Beatles compusieron para el álbum del mismo nombre editado en 1967. En el disco, The Beatles logra sintetizar infinidad de ritmos y sonidos, hecho que se hace patente en temas como When I’m 64 o Lovely Rita. La aportación de Lennon queda sellada para siempre en uno de las grandes canciones del álbum, With a little help of my friends. Sgt. Pepper’s lonely hearts club band, incluye además uno de los iconos musicales de la psicodelia británica de los años 60, la canción, de Lennon, Lucy in the sky with diamonds.