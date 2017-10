‘Saving all my love for you’, nº 1 de Billboard

El primer single de este disco fue Someone for me, y con el segundo, You give good love, la cantante se colocó en el puesto nº 1 de la lista de R&B. Pero sin duda, Saving all my love for you fue el tema que más éxito le reportó. Además de alcanzar el primer puesto de Billboard, la balada le valió a la artista un Grammy. Fue el primer nº 1 del Billboard Hot 100 de una cantante que arrasó en ventas y premios con sus posteriores trabajos.