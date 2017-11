Queen lanza su primer álbum de estudio desde la muerte de Freddie Mercury

Queen editó su primer álbum de estudio desde la muerte de Freddie Mercury el 24 de noviembre de 1991. Made in Heaven contenía canciones que el propio vocalista había dejado sin terminar, entre ellas Made in Heaven y Heaven for everyone. Aunque en Europa, este álbum tuvo un éxito considerable, en EE UU no terminó de despegar. De hecho se quedó en el puesto nº 58 de Billboard.