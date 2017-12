Pink Floyd lanza The Wall

Pink Floyd lanza el álbum The wall, una de sus obras maestras. Todos los temas fueron compuestos por el ex bajista de la banda Roger Waters, que abandonó pocos años después.

Another brick in the wall Pt. 2, perteneciente a dicho disco, fue uno de sus sencillos más sonados. El tema llegó al nº1 en las listas de Reino Unido, y es uno de los grandes clásicos de la banda londinense.

Por su parte, el doble álbum es considerado una de las grandes obras maestras del pop/rock y el penúltimo en el que trabajó el bajista Roger Waters, que abandonó la banda después de la edición de The final cut (1983).