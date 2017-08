“Never Gonna Give You Up” de Rick Astley llega al nº 1 del Billboard

Entonces tenía 21 años y su primer trabajo llevaba sólo dos semanas en el mercado cuando el sobrevino un éxito que se estiraría algunos años más. El tema se incluía en el álbum Whenever you need somebody (1987) título que dio pie también a otra de las canciones más exitosas del disco.

En EE UU consiguió consolidar su éxito gracias al tema Together forever, que también llegó al nº 1.Rick Astley fue descubierto por el productor Pete Waterman en 1985.

Por aquel entonces, formaba parte de una banda llamada FBI y sus gustos y estilos musicales se movían entre el soul, el pop y el dance. Sin embargo, en su salto al mundo de las superventas se apreciaba mucha influencia del techno que dominaba la década de los 80. Un aparatoso suceso en el que se incendiaron los estudios PWL donde grababa su segundo álbum, hizo que éste se retrasara más de lo previsto. Finalmente vio la luz en 1988 y se llamó Hold me in your arms. Al margen del tema She wants to dance with me este

segundo trabajo no pegó tan fuerte como el otro. Rick Astley se alejó del manto de su productor y descubridor y en 1991 publicó Free un álbum dónde la influencia del soul era mayor que en ningún otro. En esa misma línea llegó Body & soul en el que él mismo coescribió algnos temas junto a artistas como Lisa Stansfield. Pero su carrera ya no volvió a vivir los momentos de gloria de sus comienzos. El suyo fue un éxito de ida y vuelta.