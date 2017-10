Nace Ziggy Marley

Nace en Kingston (Jamaica). Es el hijo mayor del desaparecido Bob Marley y su esposa Rita. Por eso, en cierto sentido y tras la muerte de su padre, él se perfilaba como el heredero natural del ‘trono’ del reaggae que dejó su progenitor. Y lo hizo junto a The Melody Makers, la banda que él lideraba y que siguió transmitiendo los positivos mensajes que Marley llevó por el mundo a través de míticos temas como “Could you be loved?” o “No woman, no cry”.

El debut de The Melody Makers fue el LP “Play the game right”, pero la sombra de Bob pesaba demasiado. En 1986 publicó “Hey world”, un claro intento de acercarse al pop. Fue, finalmente, con el disco “Conscious party” y el single “Tomorrow people”, con el que alcanzaron éxito reseñable. Le siguió “One bright day”, que fue el trabajo más vendido de Ziggy Marley & The Melody Makers.

Hasta el día de hoy el proyecto heredero de Bob Marley sigue adelante, publicando discos. La última entrega ha sido “Ziggy Marley & the Melody Makers Live Vol.1”, un álbum en directo.