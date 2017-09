Nace Tracey Thorn (Everything But The Girl)

Nace en Brookman’s Park (Reino Unido). En 1982 fundó el grupo Everything But The Girl, junto a Ben Watt. Ella es la vocalista y compositora de la mayoría de letras de la formación. Aunque el grupo se formó a comienzos de los años 80, la fama y el éxito les llegó casi diez años después cuando la mezcla de pop y música electrónica empezaba a dominar el panorama.

En 1995 alcanzaron el nº 3 en el Reino Unido con una remezcla del single Missing. En EE UU se quedó en el nº 2 de Billboard. Éste fue sin duda, el mayor éxito comercial del grupo. A lo largo de su existencia, el dúo ha colaborado con artistas como Paul Weller, y grupos como Massive Attack. En 1996, metidos de lleno con la música electrónica y el trip hop, Everything But The Girl sacó al mercado Walking wounded. En 2002 llegó Like the deserts miss the rain, una colección de sus canciones más importantes.