Nace Tony Hadley (Spandau Ballet)

El quinteto fue uno de los referentes de los llamados nuevos románticos. Con True, su canción insignia, llegaron al nº 1 en EE UU y en el Reino Unido, y le dieron al pop de los años 80 un aire nuevo. El tema, que se incluía en el disco del mismo nombre, publicado en 1983, marcó en cierto modo, el final del éxito comercial de esta banda. Through the barricadas (1986), que atesoraba la canción How many lies, y Heart like a sky (1989), fueron los últimos trabajos de Spandau Ballet. Un año después, en 1990, se separaron.

Tiempo más tarde, ya en 1991, Hadley debutó en solitario con el álbum The state of play, en el que destaca el tema Lost in your love. Pero, nunca llegó a disfrutar del éxito que alcanzó junto a Spandau Ballet.