Nace Tico Torres (Bon Jovi)

Nació en Nueva York (EE UU). Es el batería y el fundador, junto a Jon Bon Jovi, de la banda Bon Jovi. Las formaciones en las que trabajó antes del nacimiento de Bon Jovi fueron The Marvelettes y Frankie and The Knockouts.

A comienzos de los 80, el grupo empezó a hacerse un hueco dentro del panorama musical americano con un estilo que se movió siempre entre el rock y el pop. Quizás en sus primeros años lo fueran más, pero con el paso del tiempo Bon Jovi se acercó a los circuitos más comerciales y a un público mayoritario. Slippery when wet (1986) y New Jersey (1988) reportaron los primeros éxitos al grupo, entre ellos Livin’ on a prayer, que fue nº 1 de Billboard, Born to be my baby y Bad medicine. En 1990 se dieron un respiro, que terminó en 1992 con la publicación de Keeping the faith (1992) y el tema Bed of roses. Otros discos de la banda son Crush (2000), Bounce (2002) y Have a nice day (2005).