Nace Peter Frampton

Frampton, que había nacido el 22 de abril de 1950 en el condado de Kent, en Inglaterra, tuvo su primera guitarra a los ocho años. Por eso no es de extrañar que a los 16 dejase la escuela para dedicarse a la música.

Bill Wyman, entonces en los Rolling Stones, se interesó por alguno de los grupos en que tocaba este joven talento. Vino después una etapa en el grupo mod “Herd” en la que le encontramos convertido en un “sex symbol” para las jovencitas, hasta el punto de ser elegido “el rostro del año” por la prensa musical británica.

En el 69 formó el grupo Humble Pie, al que dejó tras dos años de gira para emprender su propia carrera en solitario.

Frampton pasó entonces a ser un codiciado músico de sesión con participaciones en discos legendarios como “All things must pass”, de George Harrison o “Son of Schmilsson”, de Harry Nilson.

Ya estaba listo para ello y lanzó su primer álbum en solitario, “Viento de cambio”, pero tuvo que esperar tres años para conseguir su primer éxito en las listas. Fue en Estados Unidos con un álbum titulado “Frampton”.

Pero el éxito rotundo, su álbum para la historia, titulado “Frampton comes alive” que grabó en concierto en 1977. De ese concierto es el “Show me the way” que escuchábamos y también este “Baby, I love your way”.

Fue su cénit. Nunca más repitió aquel éxito. Pero como mganífico músico que es nunca le ha faltado trabajo, últimamente con su primer mánager de cuando apenas era un adolescente: Bill Wyman.