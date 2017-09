Nace Mike Scott

Fue el fundador, cantante y compositor de The Waterboys, banda creada en Londres en 1981.Dicen que su directo resulta demoledor y que oscila del R&B al Pop. Su guitarra nos deja un sabor que nos retrotrae a su ciudad natal, Edimburgo.

Algunos de sus mayores éxitos fueron The whole on the moon o Fisherman’s blues. En 1991, cuando el grupo se tomó un tiempo de descanso, comenzó su carrera en solitario. Bring ‘em All In (1995) y Still Burning (1997) inauguraron dicho periodo.