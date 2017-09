Marvin Lee Aday, más conocido como Meat Loaf, nació en 1947 en Dallas (EE UU). Fue uno de los cantantes más destacados de los años 70, gracias a trabajos como “Bat out of hell”.

En 1993, tras un tiempo en la sombra, regresó al panorama musical junto a Jim Steinman y el álbum Bat out of hell II: Back into hell, en el que se incluye el tema I’d Do Anything for love (But I won’t do that), que fue nº1 de Billboard.